Radfahrer verletzt Fußgänger

Borsigwalde.

Ein 52-jähriger Fußgänger hat bei einer Kollision mit einem Radfahrer am 28. September an der Holzhauser Straße schwere Verletzungen erlitten. Der 52-Jährige öffnete gegen 20.25 Uhr zunächst die Schranke einer Grundstückszufahrt. Anschließend wollte er zurück zu seinem Auto, trat hinter einem in der Zufahrt stehenden Transporter hervor und wollte den Radweg überqueren. Dabei wurde er von dem 39-jährigen Radfahrer erfasst, der mit seinem Rennrad in Richtung Miraustraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 52-Jährige schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt.