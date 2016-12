Berlin: Café Kreativ |

Reinickendorf. Weihnachtliches Basteln, Werkeln und Singen hat der Lebendige Adventskalender im Auguste-Viktoria-Kiez am Sonnabend, 10. Dezember, im Angebot. Wer in gemütlicher Runde dabei sein will, kommt um 16 Uhr ins Café Kreativ in der Ollenhauerstraße 99. bm