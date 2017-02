Der Geist der Steine mit Akkordeon und Gesang: Peggy Langhans liest am Schäfersee

Reinickendorf. Die erste Lesung 2017 in der Buchhandlung am Schäfersee, Markstraße 6, bestreitet am 28. Februar ab 19 Uhr die Reinickendorfer Autorin Peggy Langhans.

Diesmal hat sie den Roman „Der Geist der Steine“ im Gepäck. Sie wird musikalisch begleitet von Marie Deutscher (Gesang) und André Kolin (Akkordeon/Gitarre).Die französische Schriftstellerin Barbara liegt im Koma. Ihre deutsche Freundin Annika beginnt in dieser Zeit das Manuskript zu lesen, welches Barbara kurz zuvor fertiggestellt hat. Sie taucht tief in die Geschichte und in das Paris der vierziger Jahre ein. Erzählt wird die Geschichte von Barbaras Eltern – eine Geschichte von Liebe, Leidenschaft und heftigen Auseinandersetzungen. Kollaboration, Résistance prägen die Lebensgeschichten in Südfrankreich zu Zeiten des Faschismus.Der Eintritt kostet sechs Euro. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter455 60 72 oder per E-Mail unter buch@schaefersee.com