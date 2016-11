Ein Abend rund um Serienhits

Berlin: Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West |

Reinickendorf. Fans US-amerikanischer TV-Serien kommen am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf West auf ihre Kosten. Kathrin Vogel entführt ihr Publikum quasi in das Labor, aus dem Serienhits wie Akte X oder Breaking Bad sind. Sie liest aus dem Buch „Die Revolution war im Fernsehen“, zeigt Ausschnitte und stöbert in den Regalen der Bücherei, um Fragen zu beantworten, wie: Wo liegt eigentlich Albuquerque? Wie lautet die chemische Formel für Crystal Meth? Interessierte sind herzlich in der Auguste-Viktoria-Allee 29-31 willkommen. bm