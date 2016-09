Erstes Treffen der Wortfinder

Berlin: Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West |

Reinickendorf. Nachdem im Rahmen des Quartiersmanagements zu mehr Begegnung im Kiez Auguste-Viktoria-Allee aufgerufen wurde, haben Christine Lippmann und Silvia Steinmann dies als Anlass genommen, die Schreibgruppe „Wortfinder“ ins Leben zu rufen. Nun sind zwei Leute noch keine Begegnungsstätte von „Schreiberlingen“, so dass alle interessierten Nachbarn eingeladen sind, diese Gruppe mit zu entwickeln und die Gelegenheit wahrzunehmen, niedergeschriebene Gedanken mit Anderen zu teilen. Das erste Treffen findet am 27. September von 10 bis 12 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reinickendorf West, Auguste-Viktoria-Allee 29-31, statt. Die Gruppe trifft sich in der Folgezeit immer am letzten Dienstag im Monat zur gleichen Uhrzeit. Das wäre dann am 25. Oktober, am 29. November sowie am 27. Dezember. CS