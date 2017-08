Fest der Kulturen Reinickendorf

In Reinickendorf leben Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen. Das „Fest der Kulturen“ am 9. September 2017, zwischen 14 und 19 Uhr, ist ein Platz für Begegnungen und Austausch, für Erwachsene und Kinder aus Reinickendorf mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. An etwa 20 Informationsständen präsentieren sich (inter-)kulturelle Akteur_innen aus dem Kiez. Dazu gibt es Weltmusik live auf der Festbühne, kulinarische Genüsse und ein buntes Kinderprogramm. Bei großen und kleinen Mitmachaktionen können andere Kulturen entdeckt werden. Das Fest findet statt auf dem Platz hinter der Segenskirche, Auguste-Viktoria-Allee 17, 13403 Berlin. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen gibt es beim Veranstalter: Afrika Medien Zentrum e.V., Großkopfstraße 6-7, 13403 Berlin, Tel. 030/ 978 955 36, http://www.amz-berlin.de/, info(at)afrika-medien-zentrum.de