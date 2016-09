Berlin: Stolpersteine Schwarz/Meinhardt |

Reinickendorf. Der Künstler Gunter Demnig verlegt auf Veranlassung der Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine Reinickendorf sieben neue Stolpersteine am 24. September. Um 13.15 Uhr wird in der Hoppestraße 33 mit vier Stolpersteinen die Familie Schwarz/Meinhardt geehrt. Hier findet dieses Mal die zentrale kleine Gedenkveranstaltung stellvertretend für alle an diesem Tag verlegten Stolpersteine statt. CS