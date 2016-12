Berlin: Evangeliums-Kirche |

Reinickendorf. Kaffee, Tee und Plätzchen; dazu Führungen durch das Gotteshaus, Lesungen der Weihnachtsgeschichte, Krippenbesuche und weihnachtliche Musik: All das gibt es am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Evangeliums-Kirche am Hausotterplatz 3. bm