CDU lädt zur Borsigwalder Woche: Veranstaltungen in Kultur & Wirtschaft

Borsigwalde. Im Rahmen der ersten „Borsigwalder Woche“ vom 4. bis 10. September lädt die örtliche CDU zu diversen Veranstaltungen ein.

43 77 86 48 oder per Mail an Anmeldungen für alle Veranstaltungen erfolgen unter43 77 86 48 oder per Mail an kontakt@tim-zeelen.de . Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Am Dienstag, 5. September, 14 Uhr, steht ein Besuch bei der Borsigwalder Pizza-Manufaktur GiaPIZZA, Holzhauser Str. 140a, auf dem Programm. Am Mittwoch, 6. September, 18 Uhr, informiert unter dem Motto: „Wie sichere ich meine Wohnung?“ ein Fachmann des Schlüsseldienstes Kunz. Am Donnerstag, 7. September, 11 Uhr, findet eine Führung über den Russisch-Orthodoxen Friedhof, Wittestr. 37, statt. Anmeldeschluss für die genannten Veranstaltungen ist Dienstag, 1. September.Die Abschlussveranstaltung mit Boule-Spiel und anschließendem Grillen beim Club Bouliste de Berlin in der Rue Doret 8 beginnt am Sonntag, 10. September, um 14 Uhr. Der Anmeldeschluss ist am Sonnabend, 5. September.