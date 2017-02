Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König bietet in ihrem neuen Wahlkreisbüro, Amendestraße 104, eine Bürgersprechstunde am Freitag, 17. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können auch am selben Tag von 12.30 bis 13.30 Uhr an einem Infostand der SPD an der Ecke Residenzstraße und Amendestraße mit der Politikerin ins Gespräch kommen. CS