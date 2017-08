Tour durch die Politik

Borsigwalde.

Vom 4. bis 10. September findet erstmals die „Borsigwalder Woche“ des CDU-Ortsverbandes Borsigwalde statt. An diesen Tagen werden Führungen, Besuche, Spaziergänge, Vorträge und Gespräche in Borsigwalde, aber auch dem Bundesrat, dem Abgeordnetenhaus und dem Bundestag, angeboten. Am Dienstag, den 5. September, um 11 Uhr, wird das Berliner Abgeordnetenhaus besucht. Dort steht neben einer Führung ein Gespräch mit dem Borsigwalder Abgeordneten Tim-Christopher Zeelen auf dem Plan. Um 17 Uhr lädt der Reinickendorfer Bundestagsabgeordnete Frank Steffel zum Gespräch. Im Anschluss folgt eine Führung durch den Reichstag. Anmeldungen erfolgt unter

43 77 86 48 oder per Email an kontakt@tim-zeelen.de . Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Anmeldeschluss für die genannten Veranstaltungen ist der 23. August.