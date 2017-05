Borsigwalde.

Mit speziellen Angeboten zum Thema Bewegung beteiligt sich die Tietzia am berlinweiten Tag der Familienzentren. Termin ist Montag, 15. Mai, von 9 bis 12 Uhr in der Turnhalle des Hauses in der Tietzstraße 12. Familien mit Kindern im Alter zwischen drei Monaten und drei Jahren sind herzlich willkommen. Informationen gibt es unter432 30 02 oder www.tietzia-berlin.de