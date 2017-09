Familiennacht in der Tietza

Borsigwalde.

Unter dem Motto „Alle sieben Kontinente: Zu Hause in Berlin“ findet die 7. Familiennacht an verschiedenen Orten in Berlin statt. Die Mitarbeiter des Familienzentrums Tietzia und der Kita „Tietzer Strolche“ vom Verein TÄKS laden am Sonnabend, 7. Oktober, von bis 17 bis 20 Uhr Familien ein, die sich einen besonderen Abend zum Basteln, Backen und Besinnen wünschen. Auf dem Gelände der Tietza, Tietzstraße 12, besteht die Möglichkeit, am Lagerfeuer mit Stockbrot zu sitzen, im Terzo Rondo, dem Eltern-Kind-Treff, Lampions zu basteln oder in der Bewegungshalle mit den Kleinsten einige Runden zu drehen. Der Eintritt ist frei. Weitere informationen gibt es unter www.tietzia-berlin.de