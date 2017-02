Nachdem das Deutsch-Polnische Hilfswerk e.V. im letzten Jahr zum ersten Tauschmarkt einlud, geht es nun in die zweite Runde. Unter dem Motto „Tauschen statt wegwerfen“ lädt unsere Nähgruppe zu einem Stoff- und Handarbeitstauschmarkt ein.



„Sie haben unvollendete Näharbeiten, Wollreste, Stoffe oder Handarbeitsmaterialien und keine Verwendung mehr dafür, dann sind Sie bei uns genau richtig“, erklärt die Leiterin des Nähkurses Frau Ann Ostendorf und ergänzt: „ all diese Dinge sind viel zu schade um sie wegzuwerfen.“



Wer also am 11.02.2017, zwischen 14:00 bis 17:00 Uhr den Stoff- und Handarbeitstauschmarkt besuchen möchte, findet sich im Familienzentrum Letteallee, Letteallee 82/86, 13409 Berlin-Reinickendorf, ein. Für Rückfragen steht die Koordinatorin Frau Bettina Winkelmeier unter 0173 - 376 89 36 zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Kaffee & Kuchen können Sie in gemütlicher Atmosphäre ihre Mitbringsel tauschen.



„Wir haben uns über die positiven Rückmeldungen vom letzten Tauschmarkt sehr erfreut und wünschen allen Teilnehmern viele schönen Tauschgeschäfte“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Deutsch-Polnisches Hilfswerks Ulrich Droske und fügt hinzu: „im Namen unseres Vereins möchte ich mich ausdrücklich bei Frau Bettina Winkelmeier und Ann Ostendorf bedanken.“