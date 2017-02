Tauschmarkt für Stoffe und Co.

Reinickendorf.

Wechseln statt wegwerfen – so könnte das Motto lauten: Zum nächsten Tauschmarkt lädt am Sonnabend, 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr das Familienzentrum in der Letteallee 82-86 ein. Im Angebot und gleichzeitig willkommen sind Stoffe, Wolle, Reste, Knöpfe, Garn und andere Kurzwaren. Auch angefangenes Strick- oder Nähwerk darf es sein. Der Tauschmarkt ist ein Projekt des Deutsch-Polnischen Hilfswerks und des Quartiersmanagements Letteplatz. Der Eintritt ist frei, Infos über weitere Veranstaltungen gibt es unter www.qm-letteplatz.de