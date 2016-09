Gläserne Grundschule

Britz.

Die Schule am Teltowkanal in der Rungiusstraße 46 lädt am 29. September zur „Gläsernen Schule“ ein. Interessierte Besucher können von 8.45 bis 10.20 Uhr dem Unterricht beiwohnen und die Arbeit der Lehrkräfte bei offenen Klassentüren erleben. Begrüßt werden die Gäste durch Schulleiter Robert Himberg in der schuleigenen Mensa. Nach dem Unterrichtsbesuch können sich die Besucher auch im Hort und in der Schulstation der Grundschule mit offenem Ganztagsbetrieb und jahrgangsübergreifendem Lernen (Jül) umsehen. Weitere Infos unter627 39 79 90 oder www.teltowkanal.cidsnet.de