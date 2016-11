Igel im Winter, Bäume im Herbst

Berlin: Freilandlabor Britz |

Zu zwei herbstlichen Veranstaltungen lädt das Freilandlabor im Britzer Garten ein. Am Sonnabend, 12. November, sind Kinder und Erwachsene um 14 Uhr im Verwaltungsgebäude, Sangerhauser Weg 1, willkommen. Kathrin Scheurich erklärt dann, wie Igel sich auf den Winterschlaf vorbereiten, wie man ihnen mit einem kuscheligen Häuschen durch die kalte Jahreszeit helfen kann. Erwachsene bezahlen zwei Euro, Kinder nichts. Am Sonntag, 13. November, geht es bei einem Rundgang um spätherbstliche Laub- und Nadelbäume. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Karl-Foerster-Pavillon. Die Teilnahmegebühr beträgt drei, ermäßigt zwei Euro. Infos unter

703 30 20 und www.freilandlabor-britz.de