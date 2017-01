Berlin: Freilandlabor Britz |

Britz. Auch ohne Laub unterscheiden sich Eiche, Buche, Ulme & Co. Sie haben beispielsweise unterschiedliche Borken, Kronen und Knospen. Zur Baumbestimmung im Winter lädt Beate Schönefeld vom Freilandlabor Britz am Sonntag, 15. Januar, ein. Treff ist um 14 Uhr am Karl-Foerster-Pavillon im Britzer Garten. Für die Teilnahme am Spaziergang sind drei, ermäßigt zwei Euro zu bezahlen. Infos unter 703 30 20. sus