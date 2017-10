Stürme in der Malerei

Britz.

Das Freilandlabor Britz lädt zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Kulturforum am Potsdamer Platz ein. Am Sonnabend, 21. Oktober, geht es von 11.30 bis 13.30 Uhr um die Darstellung von Wetterereignissen auf den Gemälden der Alten Meister. Ursula Müller und Thomas Hoffmann erläutern, wie Wind und andere Wetterlagen auf das Bild kommen. Bei der Führung durch die Gemäldegalerie geht es um stürmische Zeiten in der Malerei. Weitere Informationen auf http://www.freilandlabor-britz.de oder unter703 30 20. Das Entgelt beträgt zehn Euro zuzüglich Eintritt.