Brandanschlag in Hufeisensiedlung

Britz.

Wieder hat in der Hufeisensiedlung ein Auto gebrannt. Anwohner der Straße Hanne Nüte endeckten am 3. Mai gegen 2.15 Uhr Flammen und riefen die Feuerwehr. Der Chrysler-Van wurde vom Feuer völlig zerstört. Die Besitzerin des Autos ist aktiv in der Flüchtlingshilfe und der Bürgerinitiative „Hufeisern gegen Rechts“. In den vergangenen Monaten hat es in Süd-Neukölln eine Reihe von Brandanschlägen gegeben, die gegen Menschen gerichtet waren, die sich öffentlich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus stark machen. Weil auch die Polizei einen politischen Hintergrund vermutet, ermittelt der Staatsschutz.