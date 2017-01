Auf Entdeckungsreise: Ausflüge in den Winterferien

Berlin: Anton-Schmaus-Haus |

Britz. Was haben Roboter, Planeten und die Tropen gemeinsam? Antwort: Schulkinder können in den Ferien Ausflüge dorthin unternehmen. Möglich macht es das Anton-Schmaus-Haus, Gutschmidtstraße 37.

Ins Kreuzberger Technikmuseum geht es am Dienstag, 31. Januar. Dort erfahren die Teilnehmer, was ein Roboter lernen muss, um geradeaus zu fahren. Außerdem werden Autos mit echtem Elektroantrieb zusammengeschraubt.Am nächsten Tag, 1. Februar, ist das Zeiss-Planetarium in Prenzlauer Berg das Ziel. Dort wartet eine Abenteuerreise zu den acht Planeten auf die Kinder. Die dritte Exkursion führt in den Botanischen Garten in Lichterfelde, genauer in die Tropenhäuser, wo es Bananen, Lianen und andere exotische Pflanzen zu entdecken gibt.Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr im Anton-Schmaus-Haus, dessen Trägerin die „Sozialistische Jugend Deutschland – Die Falken“ ist. Die Wiederankunft ist gegen 16 Uhr geplant. Für alle Ausflüge sind zwei AB-Fahrscheine für die BVG, Essen und Trinken sowie drei Euro für den Eintritt mitzubringen. Anmeldungen sind unter

602 20 53 und info@falken-neukoelln.de möglich.