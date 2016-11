Ausklang des Vogeljahres

Britz.

Auch wenn der Advent jetzt im Fokus steht, sollte man sich Zeit für einen Naturspaziergang nehmen. Am Sonntag, 4. Dezember, lädt das Freilandlabor Britz ab zehn Uhr dazu ein, den Vogelexperten Bernd Steinbrecher auf seinem Rundgang durch den Britzer Garten zu begleiten. Dabei lassen sich viele Vogelarten beobachten, die selbst im tiefsten Winter aktiv sind. So suchen unter anderem Wintergäste wie die Schwanzmeisen oder die Wacholderdrosseln im Park nach Nahrung. Die Führung beginnt am Parkeingang Buckower Damm und kostet drei, ermäßigt zwei Euro, plus Parkeintritt. Anmeldung unter703 30 20, Infos auf www.freilandlabor-britz.de