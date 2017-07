Beat-Klänge auf dem Festplatz

Berlin: Britzer Garten |

Britz. „Berlin Beat Club“ ist eine Cover-Band, die zu einer Zeitreise in die 1960er-Jahre einlädt. Im Gepäck hat sie Stücke von den Stones, Beatles, The Who, Doors, Jimi Hendrix, Kinks, Cream, Animals und Small Faces. Das Konzert findet statt am Sonntag, 6. August, von 15 bis 17 Uhr auf dem Festplatz am See im Britzer Garten (Eingang: Sangerhauser Weg 1). Zu zahlen ist der normale Garteneneintritt. Informationen gibt es unter 70 09 06 80. sus