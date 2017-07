Durch den Abend führte Senta Berger.Für das Musikfeuerwerk sorgte das Deutsche Filmorchester Babelsberg.Im Laufe der Nacht stellte Senta Berger die Frage, was wichtiger ist im Leben:Die Musik- meint Senta Berger. Die Liebe- sagte ihr Vater.Weitere Highlights: U.a. Tom Gaebels "New York, New York".I´m Singigng in the Rain mit leichten Regentropfen.Zum Finale gab es zur Musik von "Mission impossible" das unglaubliche Feuerwerk vom Dach des Konzerthauses Berlin.Wir freuen uns alle auf 2018.