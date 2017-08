Berliner Woche Exklusiv Sommer Interview mit Marlit Hielscher von BBRADIO

Mit seinem Radiogramm setzt sich BB RADIO im täglichem Quotenkampf in der Region Berlin / Potsdam und Umland auf der 107,5 durch.Bereits am Empfang des Senders wird der Autor sogar namentlich auf einem der großen Monitore begrüßt. Danach erhält er durch eine Mitarbeiterin eine kurze Redaktionsführung. Und dann kommt die Moderatorin Marlitt Hielscher hinzu. Mit ihrem charmanten Lächeln im Gesicht und ihrer dazu passenden sympathischen Radiostimme zieht sie den Autoren sofort in ihren Bann. Und sogleich geht es ins Sendestudio zum Exklusiv Interview inkl. Foto-Shooting.Haße: Bei welchem Radiosender hast du einmal angefangen?Hielscher: Angefangen hat lustigerweise alles hier bei BB RADIO! Hier hab ich mein allererstes Praktikum nach dem Abitur gemacht. Damals war aber kein Platz für ein Volontariat frei und so gings weiter zum 2. Praktikum in meine Heimatstadt Berlin. Bei einem Berliner Radiosender klappte es dann und los ging's: Volo-Ausbildung, Redaktionsarbeit und vor allem viiiiiiiiel Moderieren waren ab sofort mein Leben und meine Leidenschaft.Haße: m Radio zu moderieren klingt immer so leicht. So manche/r Moderator/in hat Anglistik oder Politikwissenschaften studiert. Wie bist du dazu gekommen?Hielscher: Es soll ja auch leicht und locker klingen, dennoch ist dafür Profi-Arbeit notwendig und "das ist auch gut so" :) Es ist immer sehr spannend, wenn wir Studioführungen haben und die Hörer SEHEN können, wieviel Arbeit doch hinter einer Sendung steckt. Damit rechnet kaum einer.Zum Radio bin ich über einen Freund gekommen, der da schon gejobbt hat und da habe ich mit ausgeholfen und fand's toll. Das eigentlich geplante Mode-Studium sollte eigentlich nur aufgeschoben sein, doch daraus wurde nix. Ich bin beim Radio glücklich geworden.Haße: Wann beginnt der Job täglich und wann hast du Feierabend?Hielscher: Meine Sendung läuft zwischen 10 und 15 Uhr. Meistens komme ich so um 9 Uhr in den Sender. Dann gibts einen starken, schwarzen Kaffee und die Sendungsvorbereitung: Was ist so los am Tag, wie wird das Wetter, was ist auf den Strassen los, wo setze ich die Highlights und dann gehts ins Studio. Ich mache meine Sendung sehr gern spontan. Das ist ja das Tolle am Radio. Du kannst innerhalb einer Sekunde die aktuellsten Sachen, die in der Welt passieren umsetzen und live in die Show bringen. Das kann eine tolle Hit-Premiere sein, ein politisches Geschehen oder auch einfach der Anruf von Bianca aus Cottbus, die ihrer Lieblingskollegin zum Geburtstag gratulieren will :)Haße: Wer ist fürs Radio-Business geschaffen und worauf kommt es genau an?Hielscher: Man braucht viel Spontanität, ne große Klappe, Schlagfertigkeit, ne große Portion Extrovertiertheit und ein kleines bissl Verrücktheit.Das sind Sachen, die man nicht lernen kann, die sollten in Ansätzen vorhanden sein und können dann ausgebaut werden. Ich war früher zur Schulzeit extrem schüchtern, aber gequasselt hab ich schon immer gern ;)Dazu eine Weisheit des chinesischen Philosophen Konfuzius:"Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten."Haße: Marlitt vielen Dank für Deine Zeit und tiefen Einblicke. Und danke sehr an BB RADIO.