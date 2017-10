Blues- und Soul-Nacht: Festival auf dem Gutshof Britz

Britz.

Auch in diesem Jahr lädt die Musikschule Paul Hindemith Neukölln zum Blues & Soulfestival ein.Die dritte Neuköllner „Blues & Soul Night“ findet am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr auf dem Gutshof Britz, Alt-Britz 81-83, statt. Mit dabei sind die „Blue Minor Strings“, die unter der Leitung von Kai-Arne Michaels in diesem Jahr Blues in Kombination mit Rap-Gesang bieten.Original-Neuköllner Blues erklingt mit der Formation „Tom Blacksmith & Groove Digger“ mit ihrem Programm „Rix & Roll Bluesharp Soul“. Zum ersten Mal ist die Neuköllner Funk & Soul-Band „Capital B“ mit dabei. Acht gestandene Musiker um die Gesangsvirtuosin Juliane Gabriel fordern das Publikum mit Soul-Musik der achtziger Jahre zum Tanz auf.Zum Höhepunkt des Abends spielt die Flintstones Big Band unter der Leitung von Musikschulleiter Daniel Busch ihre besten Soul & Blues-Hits. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Infos und Kartenbestellung auf www.musikschule-paul-hindemith.de