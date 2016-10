Das Beste zum Schluss - Die frisch gekürte Weinkönigin und der gestandene Winzer der Britzer WeinKultur laden Sie zu einem zünftigen Ausklang der Weinsaison 2016 ein, der Zugleich einen weiteren Höhepunkt im Weinbau darstellt - feiern Sie mit uns das Britzer Weinlesefest!

Die musikalische Begleitung übernimmt an diesem Tag das Trio SCHO. Einmal mehr bieten wir Ihnen eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken. Interessantes und Wissenswertes über die Winzerarbeit vor Ort sowie über die Geschichte des Weinanbaus in Berlin können Sie bei einer Weinführung unseres Winzers Viktor Sucksdorf erfahren. Der Eintritt ist frei. Das Team der Britzer WeinKultur freut sich auf Ihren Besuch!



Veranstalter:



AGRARBÖRSE Deutschland Ost e.V.

Eichenstraße 2, 12435 Berlin

info@agrar-boerse-ev.de

www.agrar-boerse-ev.de



Verein zur Förderung des Britzer Weinguts e.V.

Koppelweg 70, 12347 Berlin

info@berliner-weinkultur.de

www.berliner-weinkultur.de