Britz.

Im Britzer Garten stehen die Dahlien wieder in voller Blüte. Friedrich-Karl Schembecker erläutert unter dem Titel „Dahlienfeuer“ die Sortenvielfalt und Pflegeansprüche. Die Veranstaltung ist speziell für Senioren und beginnt am Mittwoch, 4. Oktober, um 11 Uhr. Treff am Parkeingang Mohriner Allee, Entgelt: zwei Euro. Weitere Informationen auf: http://www.freilandlabor-britz.de und unter703 30 20.