Der Mai ist gekommen

Britz.

Mit Anbruch des Monats Mai stehen viele Obstgehölze in Blüte. Aber auch Kastanien, Weißdorn und Traubenkirschen blühen auf. Die Blütenvielfalt der Gehölze präsentiert Beate Schönefeld bei einer Führung des Freilandlabors Britz durch den Britzer Garten am 7. Mai um 11 Uhr. Sie beginnt am Eisenbahnwaggon. Bereits morgens um 9 Uhr lädt Bernd Steinbrecher zu einer Beobachtungstour der Brutvögel im Park ein. Auch ein Grauganspärchen ist erstmals dabei. Die Führung beginnt am Eingang Buckower Damm. Das Entgelt für beide Veranstaltungen beträgt 3, ermäßigt 2 Euro, plus Parkeintritt. Anmeldungen und Informationen unter703 30 20 oder www.freilandlabor-britz.de