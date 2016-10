Durch den goldenen Oktober im Britzer Garten spazieren

Britz.

Durch den goldenen Oktober führt am 30. Oktober ein Spaziergang des Freilandlabors im Britzer Garten. Beate Schönefeld zeigt den „Indian Summer“ und erklärt, warum die Bäume im Herbst ihre Blätter abwerfen und wie die Laubfärbung entsteht. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Eisenbahnwaggon, erreichbar über den Parkeingang Buckower Damm und kostet drei, ermäßigt zwei Euro plus Parkeintritt. Anmeldung unter703 30 20. Das gesamte neue Programm des Freilandlabors von November bis Januar ist an den Kassen der Britzer Gartens, in vielen Bürgerämtern, Bibliotheken und Umwelteinrichtungen erhältlich sowie unter www.freilandlabor-britz.de