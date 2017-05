Einladung zum Tag der Zupfer

Berlin: Kulturstall Schloss Britz |

Britz. Gitarre, E-Bass, Mandoline, Harfe & Co.: Die Welt dieser Instrumente kann jedermann am Sonnabend, 13. Mai, ab 13 Uhr kennenlernen. Dann lädt die Musikschule Neukölln zum „Tag der Zupfer“ ein. Im Kulturstall Schloss Britz, Alt-Britz 81, geben Schüler und Lehrer kleine Konzerte. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr stehen Schnupperstunden auf dem Programm; dann können Besucher ausprobieren, ob sie Freude am Zupfen haben. Der Eintritt ist frei. Auskünfte gibt es unter 902 39 27 77. sus