Berlin: Britzer Garten |

Britz. Vor 40 Jahren starb Elvis Presley überraschend im Badezimmer seines Anwesens Graceland. Eine Hommage an den King of Rock 'n' Roll ist am Sonntag, 20. August, von 15 bis 17 Uhr im Britzer Garten zu erleben. Auf dem Festplatz am See spielen „Fitfty Six“ Hits des großen Sängers. Infos unter 779 06 80. sus