Fest rund um die Mühle: Viel Musik und Spaß für Kinder

Britz. Das zehnte Britzer Mühlenfest steht vor Tür. Am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Juli, gibt es am Buckower Damm 130 ein buntes Programm für Jung und Alt.

Infos gibt es unter kontakt@britzer-muellerei.de

Geöffnet ist das Fest am Sonnabend von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, von 12 bis 22 Uhr. Auf die Kinder warten viele Attraktionen: Hüpfburg und Kletterwand, Schminkstände, Sackhüpfen, Tauziehen und einiges andere mehr. Auch Bauer Mette ist mit von der Partie und bringt Tiere zum Streicheln mit. Auf der Bühne werden viele Live-Bands auftreten und für Musik sorgen; außerdem sind etliche Britzer Schausteller vor Ort. Der Verein „Britzer Müllerei“ lädt zu kostenlosen Besichtigungen der Mühle ein. Dort kann an der Handmühle gemahlen werden. Kinder dürfen im Steinofen Brot backen.Übrigens wurden bei den Mühlenfesten in der vergangenen Jahren rund 60 000 Euro an Spenden eingenommen. Sie fließen in regionale Kinder- und Jugendprojekte. Veranstalter des Mühlenfestes ist das Restaurant Britzer Mühle und der Verein Britzer Müllerei.