Flohmarkt am Krugpfuhl

Britz.

Auch in diesem Jahr lädt die Siedlergemeinschaft Fritz Reuter zu ihrem traditionellen Siedlermarkt in der Krugpfuhl-Siedlung ein. Am 6. Mai bieten Anwohner auf ihren Privatgrundstücken zwischen Fritz-Reuter-Allee und Buschkrugallee von 12 bis 16 Uhr zum zwölften Mal allerhand Trödel an, darunter Pflanzen, Bücher, CDs, Spielsachen, Kunstobjekte und vieles mehr. Folgende Straßen nehmen teil: Onkel-Herse-Straße, Rambowstraße, Malchiner Straße, Dömitzer Straße, Havermannstraße und Hanne Nüte. Die Siedlergemeinschaft Fritz Reuter ist zu erreichen unter www.verband-wohneigentum.de/sg-fritzreuter sowie unter sg-fritzreuter@verband-wohneigentum.de