Berlin: Flohmarkt Hufeisensiedlung |

Britz. Am Sonnabend, 21. Oktober, können die Besucher der Hufeisensiedlung nicht nur das Weltkulturerbe erleben, sondern in den Vorgärten der Paster-Behrens-Straße 1-48 zwischen 12 und 16 Uhr auch einen Flohmarkt besuchen. Angeboten wird alles, was im Haushalt so über das Jahr anfällt – Kinderbekleidung, Spielzeug, antike Möbel, Bücher, Glas und Porzellan bis hin zu Dekoartikeln, Bastelmaterial und Tonträgern. Bei Regen fällt der Flohmarkt allerdings aus. KT