GROOVETROTTERS im Gutshof Britz

Die Groovetrotters,

ein einzigartiges Percussion-Duo aus Österreich, sind am 25. und 26. Februar 2017 in Berlin und veranstalten im Kulturstall des Gutshof Britz zwei Gratis-Konzerte und Percussion-Workshops für Kinder und Erwachsene. Johannes Bohun war Mitglied der international bekannten Performance-Gruppe STOMP, Claudio Spieler widmet sich in unterschiedlichen Ensembles dem breiten Spektrum indischer, afrokubanischer und afrobrasilianischer Rhythmen.Gemeinsam mit der Musikschule Paul Hindemith Neukölln veranstaltet das Österreichische Kulturforum Berlin zwei Konzerte:

Samstag, 25.02.2017 um 19:30 Uhr

Sonntag, 26.02.2017 um 11:00 Uhr (Familienkonzert)

Anschließend finden Workshops für Body-Percussion und Cajón sowohl für Kinder ab 8 Jahren als auch für Erwachsene statt.

!!! FREIER EINTRITT !!!

Anmeldungen auf der Homepage des Österreichischen Kulturforum Berlin