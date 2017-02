Händeringend sucht der Erksche Gemischte Chor 1852 e.V. neue Sänger*Innen

Sie können die Tenor,- Bass,- Alt,- sowie die Sopranstimme singen ? Dann schauen Sie mal bitte hier vorbei; www.erkscher-gemischter-chor.de . Der herrlich Liedertraditionsgeprägte Chor probt mittwochabends in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:30h. Die genaue Adresse finden Sie auf der genannten Webseite. Der Chor schafft es auf wunderbare Weise, die Generationen miteinander zu verbinden. Zu Proben gehören auch Auftritte. Und so verzaubert der Erk alljährlich mit seinen Meldodien u.a. den Weihnachtszaubermarkt am Gendarmenmarkt oder aber auch schon vorher den Britzer Garten am Sonntag, dem 10. September 2017 ab 15:00 Uhr zum Tag des Liedes.

