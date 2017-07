Berlin: Britzer Garten |

Britz. Zum 9. „Hot Jazz Festival“ lädt der Britzer Garten am Sonntag, 16. Juli, von 13 bis 17.30 Uhr ein. Am Festplatz am See spielen die Buckow Syncopaters, Dr. Boogie und andere Gruppen. Zu bezahlen ist der normale Garteneintritt von zwei Euro. Die Eingänge sind am Buckower Damm 146 und am Sangerhauser Weg 1. Infos unter 70 09 06 80. sus