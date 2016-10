Jazz und bestens angerührter Swing : Zweite Big Band Night im Kulturstall

Britz. Im Kulturstall spielen am 4. November Großformationen aus Charlottenburg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln auf, präsentiert von der Musikschule Paul Hindemith und dem Verein Werkstatt Musik.

Drei musikalisch sehr unterschiedliche Gruppen sind auf der zweiten Big Band Night zu hören: Die mehrfach preisgekrönte Charlottenburger Big Band „JayJayBeCe“, eine Amateurband der Musikschule City West mit 17 jugendlichen Musikern, die Kompositionen und Arrangements von Berliner Jazzmusikern spielen sowie das „JazzOrchester“ (JOFK) aus Friedrichshain-Kreuzberg, das 2008 an der Musikschule am Mariannenplatz gegründet wurde. Der vielversprechender Nachwuchs überzeugt durch satte Bläsersätze und eine dynamische Rhythmusgruppe.Bestens angerührten Swing im klassischen Big-Band-Sound präsentieren die Musiker des „Jazzorchester Neue Welt“ von der Paul-Hindemith Musikschule Neukölln. Das Orchester unter der Leitung von Wolfgang Richarz ist ein Generationen übergreifendes Projekt.Der Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, die Karten zum Preis von acht, ermäßigt fünf Euro, sind an der Abendkasse des Kulturstalls Schloss Britz in Alt-Britz 81 erhältlich sowie unter902 39 33 44.