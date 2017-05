Kann man Klassik frühstücken ?

Im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt zur Mozart-Matineeum 11 Uhr.Vorher gibt es ein warmes Freigetränk sowie einen Croissant. Diesen Service ermöglicht der Haus-Caterer Mosaik-Services.Nach dem "Petit Déneuner" begibt sich der Gast bei freier Platzwahl in den großen Konzertsaal.Hier gibt es heute Werke von Joseph Haydn (1732 bis 1809), "Ariadne auf Naxos" -Kantate für Mezzosopran und Klavier Hoib XXVIb:2 (in einer zeitgenössischen Bearbeitung für Mezzosopran und Streicher) und Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791) Ecco il punto, oh Vitella"/ "Non piú di fiori vaghe catene"- Recitativo accompagnato und Rondo der Vitellia aus der Oper "La clemenza di Tito" KV 621. Des weiteren waren zu hören Joseph Haydns Sinfonie Nr. 82 C-Dur ("L,Ours"), Vivace Assai, Allegretto, Menuetto, Finale. Vivace .Die Opernsängerin Vesselina Kasarová betonte vor ihrem Auftritt Musik heilt.Alle Konzertbesucher waren begeistert. Insbesondere eine Truppe aus New York.