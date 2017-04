Livebühne auf Wochenmarkt

Berlin: Wochenmarkt Hermannplatz |

Neukölln/Britz.

Ab 4. Mai bis zum September verwandelt sich der Wochenmarkt Hermannplatz zu einem Kulturort. In Kooperation mit der Nachwuchsschmiede Spotlight Talent präsentiert der Veranstalter „diemarktplaner“ auf der mobilen Marktbühne jeden Donnerstag von 13 bis 17 Uhr Nachwuchsbands aus Berlin. Das als „Fujiama Nightclub Roadshow“ bekannte Musik-Open-Air mit Soul, Pop und Jazz geht ins dritte Jahr am Hermannplatz. Auch auf dem Wochenmarkt in Britz-Süd an der Gutschmidtstraße präsentieren Nachwuchsbands auf der mobilen Marktbühne ihr Können, ab 6. Mai jeden ersten Sonnabend im Monat von 11 bis 12.45 Uhr. Weitere Informationen unter: www.diemarktplaner.de