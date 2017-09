„Luftikus im Britzer Garten“: Drachenfest für Groß und Klein

Britz. Der Himmel über Britz wird sich am Sonntag, 8. Oktober, ab 11 Uhr mit vielen bunten Drachen füllen. Der Landschaftspark lädt unter dem Motto „Luftikus im Britzer Garten" zu einer besonderen Flugshow ein.

„One World - One Sky“ ist auch in diesem Jahr das Motto. Der Park feiert das Luft-, Flug- und Drachenfest zusammen mit Flying Colors zum Internationalen Drachenflugtag für den Frieden am 8. Oktober. Große und Kleine sind eingeladen, die Drachen am Himmel zu bestaunen oder ihre eigenen Drachen steigen zu lassen.Der MFV Höllenberg e.V. präsentiert beeindruckende und detailverliebte Modellflieger, die von passionierten Miniatur-Piloten geflogen werden. Ob Synchron-Fliegen oder Kunst-Fliegen – der Verein beweist hier sein Können. Am Rande des Flugfeldes können sich die Besucher auch mit Modellbauern unterhalten und sich Tipps für den Flugmodellbau holen.Es gibt aber nicht nur Drachen, Flugzeuge und Discscheiben zu sehen. Auch auf dem Boden wird im Britzer Garten einiges geboten. Dort stehen riesengroße Skulpturen, die mit Luft gefüllt sind, Kinder können sich schminken lassen und einen Drachen selbst bauen und anschließend fliegen lassen.Für die Kleinen steht zudem ein fantastischer Erlebnisparcours von der Zauberwerkstatt bereit. Wer die Aufgaben bewältigt, erhält kleine Preise. Dabei geht es nicht nur um Geschicklichkeit und Motorik, hin und wieder wird auch eine Portion Kraft und Ausdauer benötigt.Norbert, der letzte brandenburgische Drache seiner Art, streift zudem über die Spiel- und Liegewiese und verzaubert Groß und Klein mit neckischen Tricks.Eintritt zum Drachenfest: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Besitzer von Jahreskarten haben freien Eintritt.