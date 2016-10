Melodien aus Musicals

Britz.

Romantisch-heitere Melodien aus Operette, Musical und Film präsentiert das Trio Musiquette am 22. Oktober unter dem Titel „Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein“ im Kulturstall Schloss Britz. Die Sopranistin Sabine Richter, Stephan Gogolka (Bariton) und Clemens Posselt am Klavier bringen ab 19 Uhr Glanzlichter aus Werken von Franz Lehár, Friedrich Hollaender, Johann Strauß und vielen anderen auf die Bühne. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 12, ermäßigt 7 Euro, im Vorverkauf im Schloss Britz, Alt-Britz 73 sowie unter60 97 92 30 erhältlich. Weitere Infos unter www.schlossbritz.de