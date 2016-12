Naturgemäßer Obstbaumschnitt

Britz.

Viele Tipps zum naturgemäßen Schnitt von Obstgehölzen gibt Dr. Friedrich-Karl Schembecker in einer zweitägigen Veranstaltung. Sie läuft in Kooperation des Freilandlabors Britz mit der Volkshochschule (VHS) Pankow. Am 10. Dezember, dem ersten Kurstag, werden von 10.30 bis 13.30 Uhr theoretische Grundlagen vermittelt, die dann einen Tag später, am 11. Dezember, von 10.30 bis 13.30 Uhr in einem Teilnehmergarten angewendet werden. Anmeldungen für den Kurs Pa1130-H bei der VHS Pankow unter

902 95 17 00 oder unter www.berlin.de/vhs-pankow