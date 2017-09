Naturrallye für Familien

Neukölln.

Das Freilandlabor Britz lädt am Sonnabend, 7. Oktober von 17 bis 19 Uhr zur 7. Familiennacht auf das Tempelhofer Feld ein. Das wird eine abendliche Naturrallye in der Dämmerung auf dem ehemaligen Flugfeld. Dabei sollen Rätsel, Suchaufträge und kleine Aufgaben rund um das Tempelhofer Feld gelöst werden. Vor allem Kinder können nachtaktive Tiere entdecken. Familien mit Kindern von 7 bis 10 Jahren sind herzlich zur Naturrallye eingeladen. Der Treffpunkt ist am Haupteingang zum Tempelhofer Feld am Columbiadamm. Das Entgelt beträgt 5 Euro, ermäßigt 2 Euro, Anmeldung unter703 30 20, weitere Informationen gibt es auf http://www.freilandlabor-britz.de