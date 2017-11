Schwungvolle Ein-Mann-Show

Berlin: Kulturstall Schloss Britz |

Britz. „Highlights“ ist der schlichte, aber vielversprechende Titel des Programms von Robert Kreis. Am Sonnabend, 11. November, um 19 Uhr kommt er in den Kulturstall Schloss Britz, Alt-Britz 81. Er lässt die 20er-Jahre wieder aufleben und bläst mit seiner schwungvollen Ein-Mann-Show am Flügel mühelos den Staub von den Tasten. Der Eintritt beträgt 20, ermäßigt 15 Euro. Karten und Infos gibt es unter 60 97 92 30. sus