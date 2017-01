Senioren-Chor sucht Musiker

Britz.

Ein Singekreis fürchtet seine Auflösung: Die Mitglieder hoffen, schnell jemanden zu finden, der sie auf dem Akkordeon, der Gitarre oder Blockflöte begleitet.Die Senioren treffen sich jeden Dienstag um 14 Uhr in der Freizeitstätte Bruno Taut an der Fritz-Reuter-Allee 50, ganz in der Nähe des U-Bahnhofs Parchimer Allee. „Durch eine schlimme Krankheit hat der Singekreis seinen Akkordeonspieler verloren, zumindest vorläufig“, berichtet Wolfgang Leyk, ehrenamtlicher Leiter der Einrichtung. Und ohne Instrumentalbegleitung mache das Singen nicht mehr so viel Spaß. Wer einspringen möchte, wird gebeten, sich mit ihm oder seinem Kollegen Reiner Krumm unter 54715504 (11–17 Uhr) in Verbindung zu setzen.