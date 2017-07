Sinfonie-Orchester Tempelhof (SOT) begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer in Britz

Nach der verdienten Konzertpause lauschen alle im Saal den wunderschönen Klängen von Jakob Spahn. Er ist seit der Spielzeit 2011/ 2012 Solo-Cellist im Bayrischen Staatsorchester und interpretiert das Konzert für Violoncello und Orchester op. 104 von Antonin Dvořák(Allegro, Adagio ma on troppo, Finale: Allegro moderato).Unter der sensationellen Leitung der beiden Dirigenten Mathis Richter-Reichhelm und Mariano Domingo lässt das SOT an diesem Abend den Dauerregen verschwinden.Aktuell sucht das SOT insbesondere Kontrabassisten*innen und Hornist*innen.(Instrumente sind am Probenort vorhanden).Geprobt wird immer montags, 18:30 -21:30 Uhr im Askanischen Gymnasium (Kaiserin-Augusta-Str. 19, 12103 Berlin).Mehr Informationen über das SOT gibt es online auf sinfonie-orchester-tempelhof.de und auf der SOT-Facebookseite (Sinfonie-Orchester Tempelhof).