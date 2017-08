Berlin: Freilandlabor Britz |

Britz. Kathrin Scheurich vom Freilandlabor zeigt, wie’s geht: Am Sonnabend, 12. August, sammelt sie Wiesenblumen und stellt daraus ein Eis her – ohne Kühlschrank oder Tiefkühltruhe. Familien, die dabei sein wollen, sind zwischen 14 und 16 Uhr willkommen. Treffpunkt ist am Verwaltungsgebäude Sangerhauser Weg 1. Erwachsene zahlen zwei, Kinder einen Euro. Infos unter 70 09 06 80. sus