Spiel und Spaß mit Freilandlabor

Britz.

Ganz im Zeichen des Herbstes stehen die Veranstaltungen des Freilandlabors Britz am Wochenende: Mit Experimenten und Spielen entdecken Familien am 22. Oktober ab 14 Uhr im Sangerhauser Weg 1 Farbfeuer, Blätterregen und Windspiele. Außerdem können sie Laternen aus Naturmaterialien basteln. Für Frühaufsteher geht es am 23. Oktober um 9 Uhr zum „Dörferblick“ an den Stadtrand nach Rudow, um Zugvögel zu beobachten. Die Führung startet an der Bushaltestelle Groß-Ziethener-Chaussee am U-Bahnhof Alt-Rudow. Zum Kerzengießen und –gestalten lädt das Freilandlabor am gleichen Tag von 12 bis 16 Uhr ein. Anmeldungen unter703 30 20, Informationen unter www.freilandlabor-britz.de